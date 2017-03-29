Полиция ищет поджигателя.

Вечером 27 марта 2017 года в Екатеринбурге в подземном паркинге на улице Вильгельма де Геннина, 43а сгорел Mercedes.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило в 21.58. Огонь охватил 5 "квадратов". На месте работали 4 единицы техники и 12 человек. Пожар был потушен спустя час.

В пресс-группе городского УМВД добавили, что на место выезжала следственно-оперативная группа, которая разберется в обстоятельствах инцидента. Проводится пожарно-техническая экспертиза.