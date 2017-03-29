×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Екатеринбурге в подземном паркинге сгорел Mercedes28 марта в 11:31

  • Текст

Полиция ищет поджигателя.

Вечером 27 марта 2017 года в Екатеринбурге в подземном паркинге на улице Вильгельма де Геннина, 43а сгорел Mercedes.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило в 21.58. Огонь охватил 5 "квадратов". На месте работали 4 единицы техники и 12 человек. Пожар был потушен спустя час.

В пресс-группе городского УМВД добавили, что на место выезжала следственно-оперативная группа, которая разберется в обстоятельствах инцидента. Проводится пожарно-техническая экспертиза.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Девелоперы готовятся к броску на ВИЗ

Девелоперы готовятся к броску на ВИЗ

ЭКСПО в уме?

Проектный подход без блеска в глазах

Проектный подход без блеска в глазах

В Свердловской области.

Цыганский проголосовал за план "Брусники"

Цыганский проголосовал за план "Брусники"

Впереди 13 лет "жизни на стройке".

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×