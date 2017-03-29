Пострадавших изрезало осколками стекла.

27 марта 2017 года около полуночи в Тюмени произошло тройное ДТП на перекрестке улиц Республики и Первомайской.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды областного УГИБДД, 20-летний водитель Toyota Highlander нарушил очередность проезда и врезался в Toyota Land Cruiser Prado и Kia Rio. От удара Highlander опрокинулся на бок.

Виновник аварии поучил травмы головы и живота. 32-летнему водителю Kia повредило левый глаз осколком стекла, а его 19-летний пассажир получил резаную рану лица. Водитель внедорожника не пострадал.