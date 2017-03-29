МВД разыскивает машиниста.

В Каменске-Уральском проводится проверка по факту гибели мужчины под колесами поезда.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе управления на транспорте МВД по УрФО, трагедия произошла 27 марта 2017 года. 43-летний житель Богдановича погиб на месте. Под какой состав он попал, неизвестно. Обстоятельства устанавливаются.

В ближайшее время материалы будут переданы в уральское СУ на транспорте СКР.