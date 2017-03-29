И их тренер.

В спорткомплексе "Курганово" под Екатеринбургом отравились гости из Новосибирска: 7 детей, приехавших на сборы, их тренер и мать одного из спортсменов. В учреждении идет проверка, сообщили "Уралинформбюро" в прокуратуре Свердловской области.

Пострадавшие обратились к медикам 28 марта 2017 года с жалобами на рвоту, температуру и боли в животе. Все 9 человек доставлены в Полевскую центральную горбольницу. Предварительный диагноз – пищевая токсикоинфекция, гастроэнтерит.

Санврачи взяли на исследование пробы продуктов, смывы с оборудования в столовой. Предстоит изучить договоры на поставку продовольствия, опросить сотрудников спорткомплекса и пищеблока.

В Курганово выехала зампрокурора Полевского Елена Хамидулина. Ход проверки контролирует руководство региональной прокуратуры.