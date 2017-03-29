Брата с сестрой заперли в комнате.

По факту гибели при пожаре двух детей в зауральской деревне Красный Октябрь возбуждено уголовное дело. Ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) предусматривает до 4 лет лишения свободы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

Трагедия произошла утром 25 февраля 2017 года. 6-летняя девочка и ее 4-летний брат находились одни дома. Пьяная мать заперла их в комнате и ушла к соседям. Из-за детских игр с огнем возник пожар.

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