В колонию-поселение.

Мотовилихинский райсуд Перми вынес приговор 58-летнему местному жителю, по вине которого погиб годовалый мальчик. Мужчина проведет 3 года в колонии-поселении, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Смертельное ДТП произошло вечером 21 ноября 2016 года на улице Дружбы. Водитель Volkswagen Tiguan наехал на гулявшего с матерью ребенка и скрылся. Мальчика с тяжелой черепно-мозговой травмой в коме доставили в больницу. Спустя некоторое время он скончался.