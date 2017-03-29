Сегодня он предстанет перед судом.

В Челябинске поймали водителя ВАЗа, сбившего на пешеходном переходе женщину с ребенком. Нарушителем оказался 41-летний местный житель, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД.

Авария произошла утром 27 марта 2017 года на улице Хохрякова. 29-летняя женщина вела 6-летнюю дочь в детский сад. На "зебре" на них наехал ВАЗ-21150, водитель скрылся. Основный удар приняла на себя женщина. Ее госпитализировали с раздробленными костями таза и травмой головы. У ребенка травма кисти.

Сегодня нарушитель предстанет перед судом за оставление места ДТП. Следует отметить, что ранее он неоднократно привлекался за нарушение ПДД.

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