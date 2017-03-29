В Челябинске поймали сбившего женщину с ребенком лихача28 марта в 15:50
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Сегодня он предстанет перед судом.
В Челябинске поймали водителя ВАЗа, сбившего на пешеходном переходе женщину с ребенком. Нарушителем оказался 41-летний местный житель, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД.
Авария произошла утром 27 марта 2017 года на улице Хохрякова. 29-летняя женщина вела 6-летнюю дочь в детский сад. На "зебре" на них наехал ВАЗ-21150, водитель скрылся. Основный удар приняла на себя женщина. Ее госпитализировали с раздробленными костями таза и травмой головы. У ребенка травма кисти.
Сегодня нарушитель предстанет перед судом за оставление места ДТП. Следует отметить, что ранее он неоднократно привлекался за нарушение ПДД.
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3-ий год жители обивают безрезультатно пороги администраций, депутатов, гибдд с просьбой установить светофор. новый микрорайон - люди переходят и на остановку и в магазин и в школу и в детсад. в час пик из двора не выехать. в вечернее время пешеходный вообще не видно. нет освещения.ответить
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