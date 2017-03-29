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Тракторист оказался погребен заживо под Нижним Тагилом28 марта в 16:59

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Его завалило кирпичами.

28 марта 2017 года на территории птицефабрики в селе Покровском под Нижним Тагилом скончался 56-летний тракторист. Его завалило кирпичами в гараже: мужчина сдавал назад и врезался в стену.

По словам родственников погибшего, новое начальство отправило его ремонтировать старый погрузчик. У тракториста осталось пятеро детей, пишет агентство "Между строк".

"По имеющимся данным, мужчина устраивался на работу на должность тракториста. Сейчас в рамках доследственной проверки выясняется, что послужило причиной его смерти", - сообщил "Уралинформбюро" официальный представитель свердловского СУ СКР Максим Чалков.

Тело погибшего направлено на судмедэкспертизу. Опрашиваются сотрудники и руководство предприятия.

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