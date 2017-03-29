На проспекте Ленина.

28 марта 2017 года в центре Екатеринбурга (в районе перекрестка проспекта Ленина и улицы Карла Либкнехта) из-за угрозы взрыва перекрыли движение трамваев.

Как выяснилось, в трамвае маршрута №26 обнаружили бесхозную сумку. Сообщение о находке поступило в полицию в 16.15. На место выехали сотрудники экстренных служб.

В ходе проверки оказалось, что сумка не представляет никакой угрозы. В 16.45 движение электротранспорта было восстановлено, сообщила "Уралинформбюро" заместитель начальника пресс-службы регионального ГУ МВД РФ Нина Пелевина.

Полиция просит жителей и гостей Екатеринбурга быть внимательнее к своим вещам и не забывать их в общественных местах.