Вытащили прохожие.

Вечером 27 марта в Кургане 8-летнему Виталию не удалось попасть на тренировку. По дороге мальчик угодил в двухметровый колодец, пишут местные СМИ со ссылкой на очевидцев.

Люк, присыпанный подтаявшим снегом, было плохо видно. В узкое отверстие ребенок провалился не полностью, но выбраться не мог. На помощь пришла молодая пара, оказавшаяся поблизости.

Мать Виталия написала заявление в полицию и намерена добиваться от коммунальщиков компенсации морального ущерба. К счастью, вреда здоровью мальчик почти не получил – отделался ушибом, передает "Уралинформбюро".