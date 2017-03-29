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В екатеринбургском зоопарке пума набросилась на мальчикаСегодня в 08:41

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В час открытых дверей.

28 марта 2017 года в екатеринбургском зоопарке пума набросилась на 12-летнего ребенка.

Как рассказывают очевидцы, животное вырвалось из клетки по недосмотру сотрудника, подскочило к мальчику и положило ему лапы на плечи. Другие дети, ставшие свидетелями происшествия, тоже перепугались. После этого пума убежала в другой конец павильона. Там ее и поймал работник зверинца.

В пресс-службе зоопарка "Уралинформбюро" пояснили, что никакого недосмотра не было: "У нас на период школьных каникул проходят часы открытых дверей. Посетителям разрешают пообщаться с контактными животными - кроликами, морскими свинками, некоторыми ящерицами и пуменком Рафиком. Он родился летом. По габаритам он похож на среднюю собаку, его вес - около 12 килограммов. Никакой опасности для детей пуменок не представляет".

Как уверяют в зоопарке, Рафик хотел просто поиграть с мальчиком.

Тем не менее одна из посетительниц написала заявление в прокуратуру.

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