Якобы по техническим причинам.

29 марта 2017 года в 1.40 в екатеринбургском аэропорту Кольцово совершил экстренную посадку самолет "Аэрофлота", направлявшийся из Москвы в Шанхай. Пассажирам Boeing 777 сообщили о каких-то технических сложностях, однако лайнер приземлился благополучно.

В пресс-службе воздушной гавани "Уралинформбюро" подтвердили, что борт запросил экстренную посадку. Однако о ее причинах там ничего не знают.

По данным онлайн-табло, самолет вылетел в Китай в 9.09.