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В Екатеринбурге ДТП заблокировало трамвайные пути в час пикСегодня в 10:09

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На Юго-Западе.

Утром 29 марта в Екатеринбурге прервалось трамвайное сообщение в обе стороны между Юго-Западным микрорайоном и центром. Легковушка заблокировала пути на Белореченской недалеко от перекрестка с Посадской, сообщает корреспондент "Уралинформбюро".

У автомобиля был поврежден капот, карет скорой помощи вокруг не наблюдалось. Пассажиры из трамваев устремились на автобусную остановку.

В Службе движения ЕМУП "ЕТТУ" по данным на 9.40 не располагали информацией о происшествии.

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