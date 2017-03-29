Врезавшись в дерево.

28 марта 2017 года в Брединском районе Челябинской области в поселке Амурском на снежной горке погибла 46-летняя женщина. Она каталась с подругами и врезалась в дерево. Травма оказалась смертельной.

В пресс-службе СУ СКР по Южному Уралу "Уралинформбюро" подтвердили факт трагедии. О подробностях случившегося там пообещали рассказать позже.