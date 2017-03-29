Пострадал виновник аварии.

Вечером 28 марта 2017 года в Нефтеюганском районе на 56 километре подъезда к Угуту лоб в лоб столкнулись два КамАЗа.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по ХМАО-Югре, серьезно пострадал 32-летний виновник аварии. Его доставили в больницу Пыть-Яха.