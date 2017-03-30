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Тюменец впал в кому после ДТП с грузовиком29 марта в 13:45

  • Текст

Он уснул за рулем.

28 марта 2017 года на 361 километре трассы Тюмень - Ханты-Мансийск (Уватский район) лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2107 и грузовик MAN.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Тюменской области, на встречную полосу выехал 26-летний водитель "семерки". По предварительным данным, он уснул за рулем.

Молодой человек получил множественные травмы и был госпитализирован в состоянии комы.

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