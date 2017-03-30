В Заводоуковске в ДТП пострадала 2-месячная девочка29 марта в 13:08
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Столкнулись две легковушки.
Днем 28 марта 2017 года в Заводоуковске на перекрестке улиц Центральной и Новой столкнулись Nissan Cube и ВАЗ-2112.
Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Тюменской области, причиной аварии стало нарушение очередности проезда перекрестка. Травму головы получали 2-месячная пассажирка отечественной легковушки. Девочка находилась в автолюльке и была пристегнута ремнем безопасности.
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