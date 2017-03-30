На Красноуральском химзаводе тушили ночной пожар29 марта в 16:54
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Пострадавших нет.
На территории обанкроченного химзавода в Красноуральске вечером 28 марта загорелась градирня. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел около 23.00. Пожарные быстро справились с огнем, пострадавших нет.
Угрозы жителям и окружающей среде происшествие не представляет, поскольку в зоне возгорания не было опасных веществ, отметили в пресс-службе.
Неработающее предприятие оказалось в центре скандала минувшей весной – безответственное хранение компонентов взрывчатки обернулось серьезным пожаром. В июле 2016 года Красноуральский химзавод был признан банкротом, покупателей на него ищут до сих пор. Собственница Лариса Губайдуллина, по данным городской прокуратуры, пыталась сбежать за границу, но была задержана. Сейчас конструкции цехов распиливаются на металлолом, которым активно интересуются криминальные элементы.
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