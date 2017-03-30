Во сне.

В ночь на 29 марта 2017 года в Кургане в отделе полиции №3 скончался 39-летний мужчина.Он находился в комнате для административно-задержанных.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Курганской области, незадолго до этого мужчину доставили в дежурную часть с признаками алкогольного опьянения. Он умер во сне.

Установлено, что смерть задержанного наступила от чрезмерного употребления спиртного на фоне сердечной недостаточности. Проводится доследственная проверка.