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В отделе полиции Кургана умер задержанный29 марта в 17:15

  • Текст

Во сне.

В ночь на 29 марта 2017 года в Кургане в отделе полиции №3 скончался 39-летний мужчина.Он находился в комнате для административно-задержанных.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Курганской области, незадолго до этого мужчину доставили в дежурную часть с признаками алкогольного опьянения. Он умер во сне.

Установлено, что смерть задержанного наступила от чрезмерного употребления спиртного на фоне сердечной недостаточности. Проводится доследственная проверка.

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