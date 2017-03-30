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Сотрудники супермаркета в Екатеринбурге разбили голову покупателю29 марта в 19:10

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И отобрали деньги с телефоном.

В Екатеринбурге сотрудники супермаркета на Татищева, 77 избили покупателя. Об этом в социальной сети "ВКонтакте" сообщила очевидица произошедшего по имени Мария.

По ее словам, в ходе потасовки мужчине разбили голову, а затем отобрали деньги и телефон. "Сотрудники магазина очень агрессивно себя вели!", - пишет девушка, не упоминая причины конфликта.

На место была вызвана полиция, добавляет Мария. Оперативно получить комментарий в УМВД по Екатеринбургу "Уралинформбюро" не удалось.

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