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Тагильчанка обвинила таксиста в похищении ребенкаСегодня в 09:16

  • Текст

Женщина поссорилась с водителем.

Жительница Нижнего Тагила сообщила в полицию о похищении таксистом ее ребенка.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ММУ МВД "Нижнетагильское", инцидент произошел 25 марта 2017 года. Водитель приехал по вызову на Алтайскую, 37, но отказался везти женщину с двумя детьми из-за отсутствия в машине удерживающих устройств - клиентка якобы не предупредила оператора о маленьких пассажирах.

Недовольная тагильчанка позвонила родственникам. Из подъезда, по словам водителя, вышли несколько пьяных мужчин и начали угрожать ему. Таксист уехал, а по пути обнаружил в салоне одного из детей клиентки. Мужчина тут же доставил его в отдел полиции №17. Туда же пришла женщина, заявившая, что водитель намеренно увез ребенка, обозлившись на нее.

По факту случившегося проводится проверка.

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