Он искал мать.

В поселке Дивья Добрянского района женщина нашла на улице полураздетого босого 2-летнего ребенка. Мальчик искал свою мать.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, инцидент произошел 23 марта 2017 года. Полицейские проинформировали о происшествии комиссию по делам несовершеннолетних, а также отдел опеки и попечительства. Мальчика временно поместили в больницу.

Полиция разыскивает его мать.