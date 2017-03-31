В Прикамье на улице нашли босого 2-летнего мальчика30 марта в 09:53
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Он искал мать.
В поселке Дивья Добрянского района женщина нашла на улице полураздетого босого 2-летнего ребенка. Мальчик искал свою мать.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, инцидент произошел 23 марта 2017 года. Полицейские проинформировали о происшествии комиссию по делам несовершеннолетних, а также отдел опеки и попечительства. Мальчика временно поместили в больницу.
Полиция разыскивает его мать.
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