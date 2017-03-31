Еще 4 человека пострадали.

В ночь на 30 марта 2017 года на 211 километре Серовского тракта лоб в лоб столкнулись Mitsubishi и ВАЗ-21102.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, 22-летний водитель иномарки превысил скорость, не справился с управлением и вылетел на встречку. Виновник аварии и 30-летний пассажир ВАЗа скончались на месте. Еще один пассажир отечественной легковушки и три человека из Mitsubishi получили травмы. Все четверо госпитализированы, один из них - 25-летний молодой человек - в коме.

Выяснилось, что у водителя иномарки не было прав.