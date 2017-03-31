×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


На Южном Урале в ДТП с автобусом погибли 2 человека30 марта в 13:27

  • Текст

Еще трое пострадали.

30 марта 2017 года на трассе Кыштым - Кузнецкое лоб в лоб столкнулись Hyundai Accent и микроавтобус Mercedes. Фотографии с места аварии в соцсети выложили очевидцы, передает "Уралнформбюро".

По предварительным данным, на встречную полосу вылетел водитель легковушки. Он и его пассажир скончались на месте.

По данным газеты "Кыштымский рабочий", в момент аварии в микроавтобусе, который следовал по маршруту №684 "Челябинск - Кыштым", находились шесть человек. Троим из них потребовалась медпомощь.

Получить комментарий в областном УГИБДД не удалось - в отделении пропаганды не берут трубку.

Фото: Я ОЧЕВИДЕЦ!!! г.Кыштым | vk.com

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Челябинские власти закатали "малышей" в асфальт

Челябинские власти закатали "малышей" в асфальт

На дорожных аукционах.

будьте счастливы, будьте прокляты с "Синим китом"

будьте счастливы, будьте прокляты с "Синим китом"

Сверхразведка формирует "группы смерти"?

Бульвар Культуры умер – мэрия Екатеринбурга в скорбном молчании

Бульвар Культуры умер – мэрия Екатеринбурга в скорбном молчании

Расследование "Уралинформбюро".

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×