Еще трое пострадали.

30 марта 2017 года на трассе Кыштым - Кузнецкое лоб в лоб столкнулись Hyundai Accent и микроавтобус Mercedes. Фотографии с места аварии в соцсети выложили очевидцы, передает "Уралнформбюро".

По предварительным данным, на встречную полосу вылетел водитель легковушки. Он и его пассажир скончались на месте.

По данным газеты "Кыштымский рабочий", в момент аварии в микроавтобусе, который следовал по маршруту №684 "Челябинск - Кыштым", находились шесть человек. Троим из них потребовалась медпомощь.

Получить комментарий в областном УГИБДД не удалось - в отделении пропаганды не берут трубку.

Фото: Я ОЧЕВИДЕЦ!!! г.Кыштым | vk.com