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У аэропорта Домодедово пожарная машина раскидала группу пешеходов30 марта в 13:47

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Один человек погиб.

30 марта 2017 года у Домодедово пожарная машина врезалась в группу пешеходов. Автоцистерна, принадлежащая аэропорту, двигалась задним ходом.

В результате аварии погибла женщина, еще 6 человек пострадали. По данным Life.ru, врачи диагностировали у них переломы рук, ног и позвоночника. Четверо находятся в реанимации. Информация о пострадавших еще уточняется.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают причину ДТП. На место происшествия выехала и следственная группа, передает "Уралинформбюро".

По предварительным данным, водителю пожарной машины стало плохо. У него случился гипертонический криз.

Источники РЕН ТВ добавляют, что мужчина несколько раз был оштрафован за нарушение ПДД. По неподтвержденной информации, 2 штрафа были выписаны за превышение скорости.

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