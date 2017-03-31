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В Екатеринбурге полыхает заброшенная пилорама на Вторчермете30 марта в 14:25

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Огонь охватил 200 "квадратов".

30 марта 2017 года в Екатеринбурге на Вторчермете загорелось заброшенное здание - огонь охватил 200 "квадратов".

"Прямо сейчас между домами Санаторная 15а, Сухумский переулок 4 и Санаторная 11а горит старый заброшенный, частный дом. Крыша почти догорает, весь квартал закопчен. Странно, как он вообще загорелся", - пишут очевидцы в соцсети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.).

По словам местных жителей, раньше в здании находилась пилорама, а до этого, около 30 лет назад, работал детский клуб.

В пресс-службе свердловского ГУ МЧС "Уралинформбюро" сообщили, что пожар до сих пор тушат. На месте работают 2 единицы техники. Пострадавших нет.

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