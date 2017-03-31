Еще один мужчина получил травмы.

29 марта 2017 года на Ямале на территории Новогоднего месторождения погиб 22-летний рабочий. Еще один мужчина - 50 лет - получил травмы.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, когда сотрудники ЗАО "КапРемСервис" выполняли текущие работы, возник пожар, который и привел к трагедии.

Проводится проверка. Выясняются все обстоятельства случившегося.