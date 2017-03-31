Пострадали три человека.

Днем 30 марта 2017 года при подъезде к поселку Азанка Тавдинского городского округа ВАЗ-2115 врезался в маршрутку. В последней, помимо водителя, находились 6 пассажиров.

Как пояснили "Уралинформбюро" в УГИБДД по Свердловской области, не учтя состояние проезжей части, виновник ДТП превысил скорость, машину выбросило на полосу встречного движения, где и произошло столкновение.

22-летний водитель ВАЗа, а также два пассажира маршрутки были доставлены в центральную больницу Тавды с различными травмами. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Как стало известно, молодой человек приобрел ВАЗ около недели назад и еще даже не успел ее перерегистрировать в ГИБДД.