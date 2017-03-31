Напав со спины.

В Пласте 10-летний мальчик ударил ножом мужчину. Инцидент произошел 24 марта, передает "Уралинформбюро".

По информации ГУ МВД по Челябинской области, отец ребенка поссорился со знакомым в присутствии школьника. Мальчик решил вступиться за папу. Схватив нож со стола, он ударил обидчика в спину. Пострадавший находится в больнице.

Правоохранители выясняют причины и обстоятельства конфликта, проводится проверка. Собранные материалы будут переданы в СКР для дальнейшего разбирательства.