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В Екатеринбурге вспыхнул пожар на стройке у башни "Исеть"Сегодня в 08:07

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Огонь охватил 100 "квадратов".

Минувшей ночью в Екатеринбурге полыхал пожар на стройплощадке у башни "Исеть".

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, вызов на улицу Бориса Ельцина поступил 30 марта в 23.02. На место выехали 5 единиц техники и 20 человек личного состава. Огонь был локализован спустя час.

По словам очевидцев, пожарным было сложно подобраться к очагу возгорания из-за ограждений. Всю округу заволокло дымом. "Дыма реально очень много. Ехал как в тумане", - рассказывают горожане.

Сгорел комплекс строительных бытовок на площади 100 квадратных метров. Информации о пострадавших нет.

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