На место выезжали спасатели.

Поздно вечером 30 марта под Камышловом, на 157 километре автодороги Тюмень - Екатеринбург, рейсовый автобус столкнулся с большегрузом MAN. Как сообщили "Уралинформбюро" в ГУ МЧС по Свердловской области, на месте происшествия работали 3 единицы пожарно-спасательной техники и 7 человек личного состава.

Попавший в ДТП автобус следовал из Тюмени в Качканар. Пассажиров отогревали в аварийно-спасательном автомобиле. Затем их направили в Екатеринбург попутным автобусом, откуда они смогли уехать в Качканар.

ДТП не сказалось на движении по трассе. Обстоятельства устанавливают сотрудники ГИБДД. В отделении пропаганды автоинспекции не смогли оперативно прокомментировать происшествие.

Следует отметить, что перепад температур и снегопады на Среднем Урале обернулись массой ДТП. По словам водителей, на дорогах вчера был настоящий ад.