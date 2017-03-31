×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Ад на дорогах: под Камышловом автобус столкнулся с фуройСегодня в 08:21

  • Текст

На место выезжали спасатели.

Поздно вечером 30 марта под Камышловом, на 157 километре автодороги Тюмень - Екатеринбург, рейсовый автобус столкнулся с большегрузом MAN. Как сообщили "Уралинформбюро" в ГУ МЧС по Свердловской области, на месте происшествия работали 3 единицы пожарно-спасательной техники и 7 человек личного состава.

Попавший в ДТП автобус следовал из Тюмени в Качканар. Пассажиров отогревали в аварийно-спасательном автомобиле. Затем их направили в Екатеринбург попутным автобусом, откуда они смогли уехать в Качканар.

ДТП не сказалось на движении по трассе. Обстоятельства устанавливают сотрудники ГИБДД. В отделении пропаганды автоинспекции не смогли оперативно прокомментировать происшествие.

Следует отметить, что перепад температур и снегопады на Среднем Урале обернулись массой ДТП. По словам водителей, на дорогах вчера был настоящий ад.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Уральская "фабрика" для Китая

Уральская "фабрика" для Китая

Экспорт пошел в рост.

Челябинские власти закатали "малышей" в асфальт

Челябинские власти закатали "малышей" в асфальт

На дорожных аукционах.

будьте счастливы, будьте прокляты с "Синим китом"

будьте счастливы, будьте прокляты с "Синим китом"

Сверхразведка формирует "группы смерти"?

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×