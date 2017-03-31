На Ботанике.

Ранним утром 31 марта 2017 года в Екатеринбурге на улице Онежской загорелась квартира в 11-этажном доме.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило в 6.20. Огонь охватил 8 "квадратов". Горели вещи в квартире на 8 этаже. На месте работали 5 единиц техники и 24 человека. Полностью пожар был потушен в 7.55.

Пострадал хозяин квартиры, его доставили в больницу.