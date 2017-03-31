×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Екатеринбуржец пострадал при пожаре в 11-этажкеСегодня в 10:19

  • Текст

На Ботанике.

Ранним утром 31 марта 2017 года в Екатеринбурге на улице Онежской загорелась квартира в 11-этажном доме.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило в 6.20. Огонь охватил 8 "квадратов". Горели вещи в квартире на 8 этаже. На месте работали 5 единиц техники и 24 человека. Полностью пожар был потушен в 7.55.

Пострадал хозяин квартиры, его доставили в больницу.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Уральская "фабрика" для Китая

Уральская "фабрика" для Китая

Экспорт пошел в рост.

Челябинские власти закатали "малышей" в асфальт

Челябинские власти закатали "малышей" в асфальт

На дорожных аукционах.

будьте счастливы, будьте прокляты с "Синим китом"

будьте счастливы, будьте прокляты с "Синим китом"

Сверхразведка формирует "группы смерти"?

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×