Еще два человека пострадали.

Вечером 31 марта 2017 года под Ирбитом, на 56 километре трассы Артемовский - Зайково, 21-летний водитель Geely превысил скорость, вылетел с дороги и врезался в бетонный блок.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, 85-летняя пассажирка иномарки скончалась на месте, 50-летнюю женщину госпитализировали с черепно-мозговой травмой. У водителя перелом носа.