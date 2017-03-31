Среди них ребенок.

При столкновении под Камышловом фуры MAN и автобуса пострадали 3 пассажира последнего. В их числе ребенок, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД. Они получили незначительные травмы.

ДТП произошло вечером 30 марта 2017 года на 157 километре трассы Екатеринбург - Тюмень. 41-летний водитель автобуса не выдержал дистанцию и врезался в попутный большегруз. На место выезжали спасатели.

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