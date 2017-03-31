Еще три человека пострадали.

Вечером 30 марта 2017 года под Нижним Тагилом лоб в лоб столкнулись Lada Priora и Mazda 6.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, ДТП случилось на 21 километре дороги Николо-Павловское - Петрокаменское - Алапаевск. 25-летний водитель отечественной легковушки выехал на встречку при обгоне. Он получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом левого надколенника. Его 26-летняя пассажирка скончалась на месте.

Также пострадали двое пассажиров иномарки: у 25-летней женщины - перелом шейного отдела позвоночника и ушиб грудной клетки, 5-летний мальчик получил тупую травму живота и ушиб поясницы.

Все пострадавшие госпитализированы.

Следует отметить, что в отечественной легковушке также находился годовалый ребенок. Он травм не получил.