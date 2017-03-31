Пьяный свердловчанин устроил смертельное ДТП на трассеСегодня в 14:18
- Текст
Погиб один человек, еще двое пострадали.
Вечером 30 марта 2017 года на 109 километре трассы Первоуральск - Шаля столкнулись ВАЗ-2115 и Isuzu.
Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, 25-летний водитель отечественной легковушки не справился с управлением и выехал на встречку. Он был пьян.
31-летний пассажир ВАЗа скончался на месте, у 27-летнего пассажира - закрытая черепно-мозговая травма и травма плеча. Виновник аварии получил закрытую черепно-мозговую травму.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 16:21
В Екатеринбурге "посинеют" ТЮЗ и театр балета
В поддержку детей-аутистов.Сегодня в 16:14
Плющенко покидает лед
Но продолжает мечтать об Олимпиаде.Сегодня в 16:08
До Екатеринбурга дошла "мода" на одномандатников
Через областное ЗакСо.Сегодня в 15:47
Автопарк южноуральского кабмина прибрал к рукам участник сговора
ФАС отменила итоги аукциона.Сегодня в 15:46
"Транснефть – Сибирь" приняла 18 учащихся Тюменского нефтепроводного колледжа
На практику.Сегодня в 15:20
Теневой рынок табака в России вырос почти в 5 раз
За год.Сегодня в 15:03
Приговор слесарю из Кировграда будет обжалован
Ему назначили 1 год ограничения свободы.Сегодня в 15:01
Труп пропавшей в новогоднюю ночь тюменки нашли в Омске
На обочине.Сегодня в 14:56
Екатеринбужцы проверят грамотность под диктовку министра
И местных знаменитостей.Сегодня в 14:42
Трамваи и троллейбусы в Екатеринбурге будут ходить только в будни
На пяти маршрутах.Сегодня в 14:18
Пьяный свердловчанин устроил смертельное ДТП на трассе
Погиб один человек, еще двое пострадали.Сегодня в 14:01
"Халявные" билеты в Крым достались еще трем городам
Офисам "Аэрофлота" пора готовиться к осаде.Сегодня в 13:47
Пожилого ямальца подозревают в убийстве молодой сожительницы
Он жестоко избил девушку.Сегодня в 13:31
На тюменской трассе столкнулись две "семерки" - двое погибших
Еще трое пострадали.Сегодня в 13:17
Мэрия Екатеринбурга закрылась от горожан
Непробиваемой стеной.
Главные новости
- Сегодня в 15:20Теневой рынок табака в России вырос почти в 5 раз
- Сегодня в 15:01Труп пропавшей в новогоднюю ночь тюменки нашли в Омске
- Сегодня в 14:01"Халявные" билеты в Крым достались еще трем городам
- Сегодня в 11:32В ДТП с автобусом под Камышловом пострадали 3 человека
- Сегодня в 10:19Екатеринбуржец пострадал при пожаре в 11-этажке
Аналитика
Уральская "фабрика" для Китая
Экспорт пошел в рост.
Челябинские власти закатали "малышей" в асфальт
На дорожных аукционах.
будьте счастливы, будьте прокляты с "Синим китом"
Сверхразведка формирует "группы смерти"?