Погиб один человек, еще двое пострадали.

Вечером 30 марта 2017 года на 109 километре трассы Первоуральск - Шаля столкнулись ВАЗ-2115 и Isuzu.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, 25-летний водитель отечественной легковушки не справился с управлением и выехал на встречку. Он был пьян.

31-летний пассажир ВАЗа скончался на месте, у 27-летнего пассажира - закрытая черепно-мозговая травма и травма плеча. Виновник аварии получил закрытую черепно-мозговую травму.