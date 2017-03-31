Еще трое пострадали.

Вечером 30 марта 2017 года на 22 километре трассы Ишим - Казанское лоб в лоб столкнулись два ВАЗа седьмой модели.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды тюменского УГИБДД, водитель одной из "семерок" не справился с управлением и выехал на встречку. Оба водителя - молодые люди 19 и 27 лет - скончались на месте. Также пострадали три пассажира: у 24-летнего мужчины перелом носа, у 20-летнего молодого человека перелом руки, а 20-летняя девушка сломала ногу.