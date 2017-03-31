На обочине.

30 марта 2017 года в Омске нашли труп 39-летней жительницы Ишима Инны Ивановой, пропавшей в новогоднюю ночь. Тело женщины лежало на обочине проезжей части на улице Рокоссовского.

По данным местного портала Om1.ru, признаков насильственной смерти на теле нет. Причину гибели установит экспертиза.

И.Иванова ушла из дома сестры на улице Садовой в Ишиме утром 31 декабря 2016 года. С тех пор ее никто не видел. Незадолго до исчезновения женщина жаловалась на частые головные боли. Кроме того, ей казалось, что за ней следят.

У погибшей остались двое детей, младшему из которых 4 года, передает "Уралинформбро".