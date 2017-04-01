Во время проведения несанкционированных работ.

Около 14.00 31 марта 2017 года жители города Сысерть, сел Кашино, Ольховка и Щелкун, а также поселков Каменка и Верхняя Сысерть остались без света.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ОАО "МРСК Урала", технологическое нарушение было зафиксировано в работе линии электропередачи 110 кВ "Гидромаш-Свобода". Его причиной стала несанкционированная рубка леса около энергообъектов.

Специалисты оперативно восстановили электроснабжение. Сейчас они вместе с полицейскими разыскивают виновников происшествия.