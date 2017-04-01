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На дороге в центре Тюмени образовался провал31 марта в 19:03

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Глубиной 1,5 метра.

31 марта 2017 года в Тюмени на перекрестке улиц Советской и Профсоюзной образовался провал. Глубина ямы - около 1,5 метров, диаметр - примерно 2 метра.

Как пишет в своем блоге глава пресс-службы мэрии Гульнара Сидоркина, "дыра" на проезжей части образовалась из-за повреждения на сетях. Сейчас коммунальщики устраняют аварию.

Опасное место огорожено. Движение в районе провала регулируют сотрудники ГИБДД, передает "Уралинформбюро".

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