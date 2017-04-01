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В Магнитогорске из полыхающей многоэтажки вывели 30 человек31 марта в 19:24

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В том числе 8 детей.

Около 15.20 31 марта 2017 года в Магнитогорске загорелась крыша восьмиэтажного жилого дома.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, пожарные прибыли к месту происшествия через 4 минуты. Они вывели из здания 31 горожанина, в том числе 8 детей. Никто из них не пострадал.

В 16.05 спасатели остановили распространение огня. Через 14 минут пожар удалось потушить полностью.

Сейчас специалисты выясняют причину возгорания и размер ущерба.

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