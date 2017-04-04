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При взрыве на предприятии в Верхнем Тагиле погиб 24-летний рабочий03 апреля в 08:10

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Еще трое госпитализированы.

В ночь на 3 апреля в подразделении ООО "Уральская свинцовая компания" в Верхнем Тагиле случилось ЧП - один рабочий погиб, еще трое пострадали.

Как рассказали "Уралинформбюро" в СУ СКР по Свердловской области, в ходе загрузки шихты в восстановительный печи произошел взрыв, оторвалась крышка загрузочного окна, что спровоцировало выброс свинца и пожар. Огонь охватил 60 квадратных метров.

Как уточнили в областном ГУ МЧС, тушение осложнялось отсутствием водоисточников вблизи места ЧП - пришлось подвозить воду из пожарного гидранта, находящегося в километре от пожара. С огнем боролись до 2.40.

На заводе погиб 24-летний рабочий - уроженец одной из среднеазиатских республик. Травмы различной степени тяжести получили еще трое мужчин 38, 31 и 22 лет.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.216 (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее смерть человека). Изъяты документы, регламентирующие процесс плавки свинца и мероприятия по охране труда. Анализируются должностные инструкции работников предприятия.

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