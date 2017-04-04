Объявлен план "Перехват".

В Екатеринбурге разыскивают преступника, напавшего с ножом на молодого человека в центре города. Инцидент произошел около 23.30 2 апреля на перекрестке Ленина - Московской.

Скорую для пострадавшего вызвала женщина, которая стала очевидцем происшествия. По ее словам, злоумышленник, которому не более 30 лет, был одет в черное. Полиция объявила план "Перехват".

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, 27-летнего потерпевшего с ножевым ранением брюшной полости увезли в ГКБ №24. "Он был в состоянии алкогольного опьянения, по существу происшествия ничего пояснить не смог", - уточнили в главке.