×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Екатеринбуржца пырнули ножом в центре города03 апреля в 08:27

  • Текст

Объявлен план "Перехват".

В Екатеринбурге разыскивают преступника, напавшего с ножом на молодого человека в центре города. Инцидент произошел около 23.30 2 апреля на перекрестке Ленина - Московской.

Скорую для пострадавшего вызвала женщина, которая стала очевидцем происшествия. По ее словам, злоумышленник, которому не более 30 лет, был одет в черное. Полиция объявила план "Перехват".

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, 27-летнего потерпевшего с ножевым ранением брюшной полости увезли в ГКБ №24. "Он был в состоянии алкогольного опьянения, по существу происшествия ничего пояснить не смог", - уточнили в главке.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Ни бе ни ме ни кукареку

Ни бе ни ме ни кукареку

Российская ветслужба пасует перед эпидемиями.

На Бурков-Ройзман рассчитайсь!

На Бурков-Ройзман рассчитайсь!

Проводим перепись свердловских депутатов.

Уральская "фабрика" для Китая

Уральская "фабрика" для Китая

Экспорт пошел в рост.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×