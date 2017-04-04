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Под Сургутом в ДТП с "КамАЗом" погибли 4 человека03 апреля в 09:02

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Авария произошла на встречке.

2 апреля около 18.30 на 36 километре автодороги Сургут - Нижневартовск столкнулись легковушка и "КамАЗ". Погибли 4 человека.

Как сообщили "Уралинформбюро" в УГИБДД по ХМАО-Югре, по предварительным данным, водитель Hyundai Solaris не справился с управлением и вылетел на встречку. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

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