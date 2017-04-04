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В Кургане "Лада" опрокинула автобус - погиб человек03 апреля в 10:19

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Еще шестеро пострадали.

Утром 2 апреля 2017 года в Кургане на перекрестке улиц Гагарина - Гайдара столкнулись ВАЗ-21099 и автобус ПАЗ.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды регионального УМВД, 24-летний водитель легковушки пролетел на красный свет. От удара автобус опрокинулся на бок.

25-летний пассажир ВАЗа скончался на месте. Виновника аварии госпитализировали. Пятеро пассажиров ПАЗа получили легкие травмы.

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