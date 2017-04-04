Тело - на вскрытии.

2 апреля 2017 года в Тюмени в канализационном колодце на улице Энергетиков, 58 сотрудники "Водоканала" нашли труп мужчины. Он был завернут в одеяло. Фото в соцсети выложили очевидцы.

"Личность пока не установлена. Тело сейчас находится на вскрытии. Подробности появятся позже", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР.