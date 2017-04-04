У школьника перелом ноги.

В Березниках 10-летний ребенок попал под колеса Chevrolet.

Как сообщили "Уралинформбюро" в городском ОГИБДД, ДТП произошло днем 1 апреля 2017 года на проспекте Ленина. По предварительным данным, школьник перебегал дорогу в неположенном месте.

Ребенка увезли в больницу с переломом голени. По факту ДТП проводится проверка.