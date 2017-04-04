В лесу.

В Челябинске в лесополосе нашли тело 83-летней женщины, пропавшей 2,5 месяца назад.

"Спасибо большое всем за помощь и поддержку. Мы нашли бабулю, не живой, но нашли", - написала в соцсети "ВКонтакте" внучка погибшей Галина Самодурова.

Пенсионерка ушла из дома на улице Габдуллы Тукая утром 21 января 2017 года. Она отправилась на Колхозный рынок и не вернулась.

В следственном отделе по Курчатовскому району Челябинска не смогли оперативно прокомментировать информацию "Уралинформбюро", поскольку руководителя не оказалось на месте.

Фото: Поиск пропавших людей - Челябинская область | vk.com