Загнав его на горку.

Бездомные собаки продолжают терроризировать тагильчан - жалобы на бродяжек не прекращаются последний месяц. 2 апреля 2017 года во дворе одного из домов по улице Чернышевского агрессивные животные накинулись на мужчину, а затем побежали за мальчиком. Ребенок спасся, забравшись на горку.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, по факту происшествия проводится проверка.

Безнадзорные псы - головная боль всех свердловчан, отлов животных организован из рук вон плохо. Это обернулось непоправимой трагедией в деревне Пальмино Таборинского района, где два пса насмерть загрызли 7-летнюю девочку.

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