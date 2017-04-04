Еще один пострадал.

1 апреля 2017 года под Тюменью на 5 километре Велижанского тракта лоб в лоб столкнулись Daewoo Nexia и грузовик МАЗ.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды тюменского УГИБДД, на встречную полосу выехал 28-летний водитель легковушки. От удара грузовик вылетел в кювет и перевернулся.

Виновник аварии и его 30-летняя пассажирка скончались на месте. У 30-летнего водителя МАЗа диагностировали переломы ребер, ушиб грудной клетки и травму коленного сустава.